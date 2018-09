Iran apre nuovo laboratorio per produzione di centrifughe per l'arricchimento dell'uranio

"Il comandante dell'IRGC (Guardia Rivoluzionaria Iraniana) ha emesso un decreto per l'avvio e il completamento di un impianto avanzato per la produzione di centrifughe; ora il laboratorio è pronto ed è stato inaugurato" riporta le parole di Salehi l'agenzia.

Salehi ha detto che il reattore di Teheran non è lo stesso di due anni fa e che è stato completamente ricostruito. Il vicepresidente ha dichiarato che l'Iran ha concluso un "trattato con un paese europeo per il suo sviluppo".

Il 14 luglio 2015 è stato concordato a Vienna il piano d'azione congiunto finale sul programma nucleare iraniano. L'Iran si è impegnato a non produrre plutonio per uso militare per 15 anni, di avere a disposizione non più di 300 chilogrammi di uranio arricchito al 3,67% e di riconvertire tutti gli impianti nucleari esclusivamente per scopi pacifici. In questo caso, l'embargo sulle armi imposto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, resterà in vigore per cinque anni e il divieto di fornitura all'Iran di tecnologia dei missili balistici per otto anni, mentre gli esperti dell'AIEA monitoreranno gli impianti nucleari iraniani per oltre 25 anni.