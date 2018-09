Die Zeit: l'SPD respinge idea partecipazione militare della Germania al conflitto siriano

Gli esperti considerano anche la possibilità di effettuare voli di ricognizione prima dei bombardamenti, nonché la partecipazione congiunta con altri paesi alle operazioni di combattimento, scrive la pubblicazione. In caso di un attacco rapido, le consultazioni con il Bundestag avverranno già dopo il fatto, afferma Die Zeit.

Il capo del Partito socialdemocratico tedesco, Andrea Nahles respinto questa idea, dicendo che il suo partito "non voterà per la partecipazione della Germania alla guerra siriana sia in governo che in parlamento." Nahles ha sostenuto il Ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas nei suoi tentativi di "prevenire una catastrofe umanitaria" attraverso i canali diplomatici nei negoziati con la Turchia e la Russia. Inoltre, Mosca teme che i ribelli possano creare una messa in scena con l'uso di armi chimiche per provocare un intervento militare da parte degli Stati Uniti e di altri stati, aggiunge la pubblicazione.