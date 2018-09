The Sun: appare segno biblico della fine del mondo in Israele

In Israele è nato un vitellino rosso, simbolo menzionato in un episodio delle Sacre Scritture Ebraiche, la Torah, ha dichiarato l'Istituto del Tempio di Gerusalemme. Lo riporta il tabloid britannico The Sun.

Per gli ebrei la vitello rosso ha un ruolo centrale nella predizione della "fine dei tempi". The Sun riporta che lo staff dell'Istituto del Tempio di Gerusalemme ha già condotto un "esame approfondito" del vitello.

Il materiale rileva che l'istituto ha lanciato un programma diversi anni fa, con l'obiettivo di far crescere una mucca rossa in Israele. Secondo questo programma, si presumeva che degli embrioni congelati di bovini Angus di colore rosso sarebbero stati usati per questo scopo. Dopo di che con questi embrioni sarebbero state fecondate le mucche locali, riporta il The Sun. Così, i religiosi ebrei e cristiani di fede ortodossa credono che dopo la nascita del vitello rosso, saranno in grado di ricostruire il terzo tempio di Gerusalemme sul Monte del Tempio.

Secondo i credenti, la nascita della mucca rossa è coerente con la profezia e significa l'approccio dell'Apocalisse.