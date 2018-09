Cina vara prima rompighiaccio di produzione nazionale

La costruzione della prima rompighiaccio domestica cinese è iniziata nel 2016. In precedenza è stato riferito che il budget per la costruzione della nuova rompighiaccio cinese sarebbe stato di circa $153 milioni e il processo stesso avrebbe richiesto circa due anni. Fino ad ora, la Cina aveva solo una classe di rompighiaccio da ricerca, la Xuelong, costruita in Ucraina nel 1993 dallo stabilimento di costruzione navale di Kherson, e acquistata nel 1994 dalla Cina.

La lunghezza dello scafo della nuova nave cinese è di 122,5 metri e la larghezza è di 22,3 metri. Il Dragone di ghiaccio pesa 12.300 tonnellate. La rompighiaccio può avanzare e frantumare ghiaccio fino ad uno spessore di un metro e mezzo. Questo è la prima rompighiaccio polare al mondo che utilizza la tecnologia rompighiaccio bilaterale, che aumenterà la durata delle spedizioni polari della Cina e che permetterà di condurre attività di ispezione nella regione polare del ghiaccio.

Oltre alla tradizionale ricerca scientifica marina, la Xuelong-2 esplorerà anche le distese di ghiaccio utilizzando una piscina speciale e attrezzature acustiche subacquee. È dotata di sei moderni laboratori che coprono un'area di circa 580 metri quadrati. L'attrezzatura principale del laboratorio è costituita da sensori per la raccolta di dati, la raccolta e la gestione dei campioni. Tutti i laboratori possono visualizzare informazioni sulle osservazioni di navigazione e i dati sulle operazioni sul campo.

Gli scienziati possono accedere ai dati wireless rilevanti attraverso l'intera nave e possono ricevere informazioni e dati pertinenti da qualsiasi luogo, monitorare la ricerca scientifica e l'analisi dei campioni in tempo reale. Ciò aiuterà a ottimizzare il piano di ricerca, organizzerà ragionevolmente il programma di lavoro e aumenterà l'efficacia della ricerca scientifica.