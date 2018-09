Russia, Putin: oltre 700 mln di euro stanziati per piano di crescita Estremo Oriente russo

Il numero uno del Cremlino: abbiamo molto lavoro da fare, è importante ... creare incentivi per il lavoro di aziende che sono in grado di portare a termine compiti impegnativi statali".

Le autorità russe dovrebbero prendere in considerazione incentivi per le aziende che sono in grado di investire in progetti in Estremo Oriente russo, ha detto il presidente russo Vladimir Putin.

Secondo il presidente, oltre 50 miliardi di rubli (715 milioni di dollari) saranno stanziati fino al 2020 per attuare il piano per lo sviluppo di centri di crescita economica nelle regioni dell'Estremo Oriente della Russia.

"Abbiamo molto lavoro da fare, è importante… creare incentivi per il lavoro di aziende che sono in grado di portare a termine compiti impegnativi statali", ha detto Putin in una riunione del Presidium del Consiglio di Stato a margine del Forum economico orientale (EEF) a Vladivostok.