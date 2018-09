In Afghanistan uccisi almeno 10 militari in attacco dei talebani

Secondo il rappresentante del governatore della provincia di Wardak, i terroristi hanno attaccato il distretto di Day Mirdad. Durante il contrattacco, le forze di sicurezza afghane sono riuscite ad eliminare 52 talebani e ferirne 60.

Secondo le fonti del canale, l'attacco dei talebani continua e la zona potrebbe finire sotto il controllo dei ribelli se le forze governative non riceveranno rinforzi.

Funzionari locali hanno riferito che i rinforzi sono stati inviati per aiutare il contingente militare attaccato nella regione.

In Afghanistan prosegue il conflitto tra le forze governative ed i talebani, che dopo aver in precedenza conquistato ampi territori delle zone rurali del Paese hanno lanciato un'offensiva contro le grandi città. Allo stesso tempo in Afghanistan è cresciuta l'influenza dei terroristi dell'ISIS. Le forze di sicurezza dell'Afghanistan conducono operazioni in tutto il Paese per combattere il terrorismo.