Inglese annuncia: ho trovato il boeing malese scomparso

Il ricercatore ha detto di essersi imbattuto in un oggetto simile ad un aereo passeggeri in una delle aree difficili da raggiungere della Cambogia consultando le mappe satellitari di Google Maps.

Wilson non ha dubbi che si tratti del Boeing 777-200 malese, scomparso l'8 marzo 2014 tra Kuala Lumpur a Pechino.

Sugli schemi delle immagini di Google Maps, l'oggetto rilevato sembra un aereo, anche se la sua lunghezza è di 70 metri anziché 63 metri, come il Boeing 777-200, cosa che, secondo Wilson, è dovuto alla possibile distruzione della coda.

Allo stesso tempo, il ricercatore ha negato la versione secondo la quale nella foto potrebbe esserci un aereo passeggeri fotografato mentre passa sopra la giungla. Secondo lui, ha verificato questa ipotesi, utilizzando una delle funzioni di Google Earth, e ha scoperto che l'oggetto si trova sulla superficie.

Wilson ha aggiunto che vorrebbe raggiungere il luogo del presunto incidente, in quanto i soccorritori alla ricerca in Malesia ed Australia non tengono in considerazione le ipotesi degli appassionati.

Il Boeing 777-200 della Malaysia Airlines, durante il volo MH370 da Kuala Lumpur a Pechino con 227 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio, tra cui turisti provenienti dalla Russia, è scomparso dagli schermi radar la notte dell'8 marzo 2014. Si presume che l'aereo si sia schiantato nell'Oceano Indiano meridionale. L'operazione di ricerca non è stata in grado di determinare il luogo dell'incidente. Dopo un'operazione di ricerca durata tre anni finanziata dalle autorità di diversi paesi, il relitto dell'aereo non è stato ancora trovato.