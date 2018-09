Trovate monete d’oro di 1500 anni in un anfora nel centro di Como

Secondo l'agenzia, "diverse centinaia di monete d'oro dell'epoca del tardo impero romano" sono state scoperte nel centro della città di Como durante degli scavi archeologici condotti nel sito dell'ex teatro Cressoni come parte dei lavori di restauro. È stato riferito che le monete sono state trovate "in un'anfora in steatite di forma unica".

Gli specialisti hanno già estratto 27 monete dall'anfora e le hanno inviate per l'esame a Milano.

"Anche se non conosciamo l'esatto significato storico e culturale di questo risultato, tuttavia, questa zona è un vero tesoro per gli archeologi. Sono orgoglioso della nostra scoperta." ha detto il Ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli.

Secondo il capo del governo locale per la protezione del patrimonio culturale e archeologico Luca Rinaldi, l'anfora in cui sono state trovate le monete, è stata leggermente danneggiata durante gli scavi, ma in generale, è "ben conservata".

Gli archeologi hanno già analizzato alcune monete e hanno concluso che appartengono al V secolo d.C. Tuttavia, nell'anfora potrebbero esserci monete di altre epoche.

Il valore del ritrovamento deve ancora essere determinato, tuttavia, secondo Rinaldi, è "molto alto".