Militari USA riflettono su collaborazione con Elon Musk dopo uno spinello in tv

L'aviazione militare americana sta studiando la condotta dell'uomo d'affari Elon Musk, che si sarebbe fumato una sigaretta con marijuana in televisione, tuttavia al numero uno di Tesla non è stato ancora tolto l'accesso alle informazioni riservate della difesa statunitense.

Lo ha dichiarato al portale Verge un rappresentante dell'aviazione statunitense.

"La notizia sull'apertura di un'indagine è imprecisa. Avremo bisogno di tempo per determinare tutti i fatti e la sequenza di azioni in questa situazione", ha detto il portavoce delle forze aeree statunitensi.

Venerdì Musk, fondatore delle società Tesla e SpaceX, si è fumato una canna in onda su un canale satirico di YouTube. Non è certo se all'interno della sigaretta vi fosse proprio marijuana. Musk ha immediatamente dichiarato che la sigaretta non gli dava alcun effetto.

Diversi media avevano segnalato che l'aviazione statunitense aveva deciso di ritirare l'accesso ad informazioni riservate per Musk, la cui compagnia SpaceX effettua lanci spaziali commissionati dall'industria della difesa degli Stati Uniti. Le azioni della società Tesla sono crollate venerdì dopo la fumata di Musk.