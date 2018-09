Media: Germania espelle più rifugiati di quanti ne accoglie

Si fa notare che le autorità tedesche hanno inviato ai paesi dell'Unione Europea 2422 rifugiati, mentre solo 1972 persone sono state accettate.

Queste cifre non parlano di successo, dice Ulla Jelpke, un esperto di politica interna del Partito della Sinistra.

"Viene sempre più spesso affermato che l'accordo di Dublino sia stato un fallimento. Ma è anche peggio quando funziona", ha detto.

Jelpke ha detto che "spostare avanti e indietro" persone che cercano protezione è disumano.

Dalla Germania sempre più rifugiati vengono inviati in Italia, il 14,2% di loro è arrivato in Europa dalla Nigeria.

In precedenza, il Ministro degli Interni tedesco Horst Seehofer in un'intervista al Rheinische Post ha definito la questione migratoria "la madre dei problemi politici" in Germania.