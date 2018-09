Yandex e Sberbank offriranno ai russi smartphone più resistenti

Ricordiamo che circa un anno fa, nel mese di agosto 2017, Yandex e Sberbank hanno annunciato l'intenzione di diventare partner nel commercio online. Obiettivo della collaborazione è la formazione di un marketing per la vendita al dettaglio di piattaforme on-line, dove sarà possibile acquistare prodotti diversi dai venditori. Inoltre, i partner hanno detto dell'intenzione di sviluppare una cooperazione nel commercio online.

E ora si è appreso che nell'ambito del progetto si propongono smartphone provenienti dalla Cina, in particolare, apparecchi protetti da Cubot, Leagoo e Nomu. Inoltre, sono in corso colloqui esclusivi con diverse marche.Gli esperti sottolineano che attualmente la domanda per questi smartphone in Russia è piccola, ma ben presto può crescere in modo significativo. Così, secondo varie stime, il mercato mondiale degli smartphone con protezione da umidità e polvere negli ultimi anni è in crescita, è un mercato tre volte più veloce del mercato dei normali dispositivi cellulari.

Aggiungiamo che nel secondo trimestre di quest'anno, secondo le stime di IDC, a livello globale, sono stati realizzati 342,0 milioni di smartphone e l'1,8 % in meno rispetto al secondo trimestre del 2017, quando la cifra era pari a 348,2 milioni di pezzi.