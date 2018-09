Rouhani parla degli effetti negativi della presenza USA in Siria

Il presidente iraniano Hassan Rouhani ha detto che la presenza USA in Siria complica il processo di pace.

© Sputnik . Michael Klimentyev Putin annuncia preparazione di provocazione a Idlib

"È abbastanza chiaro che gli americani, presenti illegalmente in Siria, si occupano solo di aggressione. Non hanno alcun ruolo positivo nella questione siriana", ha detto il leader iraniano.

Secondo lui, "il barbaro e illegale intervento americano in Siria non rispetta nessuna regola internazionale. La loro presenza aggrava e complica la pace in Siria", ha aggiunto.

Il 7 settembre a Teheran si svolge il vertice trilaterale per la Siria, a cui partecipano il leader russo Vladimir Putin, quello turco e iraniano, Recep Tayyip Erdogan e Hassan Ruhani.