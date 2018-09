Putin annuncia preparazione di provocazione a Idlib

"I gruppi rimanenti di estremisti (in Siria) sono al momento concentrati nelle zone di de-escalation nella provincia di Idlib e stanno tentandi di interrompere il cessate il fuoco. Inoltre stanno cercando di preparare i vari tipi di provocazione anche con l'uso di armi chimiche", ha detto Putin.

La provincia di Idlib non è controllata dalle forze governative della Siria. Ci sono militanti dell'opposizione armata, e, come affermato da Mosca e Damasco, terroristi di un certo numero di gruppi che organizzano attacchi periodici alle posizioni delle truppe siriane. Negli ultimi giorni, la situazione in Siria è diventata più tesa. Il portavoce del Ministero della Difesa russo Igor Konashenkov ha detto in precedenza che, secondo fonti indipendenti, i terroristi del gruppo Hayat Tahrir Al-Sham stanno preparando una provocazione per accusare Damasco di usare armi chimiche contro la popolazione civile della provincia ad Idlib.