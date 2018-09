Un funzionario di alto rango ha svelato delle visite di Skripal in Spagna senza fornire ulteriori informazioni. Il NYT citando ex funzionari spagnoli, indica che l'ex agente li ha aiutati nella lotta contro il crimine organizzato.

La pubblicazione rileva che dopo il crollo dell'Unione Sovietica in Spagna c'era un gran numero di criminali di alto livello provenienti dalla Russia.

Quindi, secondo un ex ufficiale di polizia spagnolo che ha chiesto di rimanere anonimo, inizialmente in Spagna ci sono stati seri problemi a causa della mancanza della conoscenza su come funziona il crimine organizzato dalla Russia. Ha detto che grazie a Skripal e Litvinenko hanno ottenuto un'immagine più precisa di questo fenomeno.

I funzionari non hanno specificato se Skripal abbia lavorato come un agente dell'intelligence spagnola o se abbia solo tenuto conferenze, come in Estonia e in Repubblica Ceca.

Lo scorso 4 marzo a Salisbury, Regno Unito, sono stati avvelenati l'ex spia russa Sergey Skripal e sua figlia Julia. Londra ha accusato Mosca della responsabilità dell'accaduto. La Russia, dal canto suo, nega categoricamente il coinvolgimento nell'accaduto, definendo tali accuse "una provocazione infondata". Il Ministero degli Esteri ha ripetutamente richiesto un'indagine congiunta che le autorità del Regno Unito hanno finora rifiutato.