Il nuovo portavoce del primo ministro della Russia sarà Oleg Osipov

Egli ha aggiunto che i documenti sono stati già inviati al consiglio dei ministri per la firma. L'attuale portavoce del primo ministro Natalia Timakova andrà a lavorare alla Vnesheconombank. Osipov Medvedev ha ringraziato per la fiducia. "Inoltre, voglio dire grazie a Natalia per il supporto e per la volontà di inserirmi nel lavoro", ha concluso. La caporedattrice di "Mia Rossiya Segodnya" e RT Margarita Simonyan si è congratulata con il collega per la nomina e lo ha chiamato una persona di rara integrità e giornalista di classe superiore.

"Per tanti anni, nessuna punta di disonestà c'è mai stata. In generale, congratulazioni a Oleg, e al governo per la grande soluzione! ha detto.

Il nuovo portavoce

Oleg Osipov, che il 19 settembre compirà 40 anni, ha cominciato a lavorare a Ria nel 1999, subito dopo aver terminato gli studi all'università Lomonosov. Nei primi anni 2000 ha accompagnato Vladimir Putin nel corso di viaggi in Daghestan e Inguscezia. Ha lavorato ai vertici dell'APEC e G8. In parallelo ha coordinato il lavoro dei corrispondenti sportivi dell'agenzia, alle Olimpiadi di Torino, Pechino e Vancouver. Dopo che la Russia ha vinto il diritto di ospitare i giochi Olimpici a Sochi, ha, con i colleghi, organizzato nel mese di febbraio 2011 l'Agenzia di notizie sportive "R-Sport".

Nel maggio 2011, Osipov ha guidato la redazione di Ria Novosti, dove hanno lavorato centinaia di dipendenti. Per sua iniziativa l'agenzia è passata al nuovo sistema di produzione e circolazione di notizie che ha permesso di migliorare la loro qualità e aumentare la velocità.

Nel 2015 è stato il primo vice direttore di "Mia Rossiya Segodnya". Negli ultimi anni ha lavorato per la realizzazione di una serie di grandi progetti. È stato insignito dell'ordine dell'Amicizia, la medaglia dell'ordine "per meriti per della Patria" e ha avuto la lettera di ringraziamento del presidente.