Euronews: l'OMS invita tutti gli abitanti del pianeta a muoversi per la loro salute

Gli esperti dell'OMS hanno anche esortato le autorità a sviluppare le condizioni giuste per lo sport e altri programmi per coinvolgere la popolazione nell'attività fisica, soprattutto donne e anziani, trasmette Euronews. Secondo il rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità, più di un quarto delle persone in tutto il mondo, circa un miliardo e mezzo di persone, non fa sufficiente esercizio fisico. I ricercatori hanno analizzato i dati sull'attività fisica della popolazione in 168 paesi.

Meno attivi secondo questo indicatore sono le donne in America Latina e Caraibi, Asia del Sud e nei paesi più ricchi dell'Occidente.

© Fotolia / Oneinchpunch Ministero della salute svela le abitudini dei centenari

Fiona Bull, esperta dell'OMS, ha detto: "Dobbiamo garantire alle persone le condizioni per l'attività fisica. Parchi, campi sportivi, comodi marciapiedi: questo è ciò che deve essere condiviso con gli abitanti di tutte le città. Inoltre abbiamo bisogno di pensare di sviluppare un maggior numero di programmi per coinvolgere nell'attività la popolazione, in particolare donne e anziani, per partecipare con la famiglia e gli amici".

Secondo i dati dell'OMS, nei paesi ad alto reddito tra la popolazione è in crescita il numero degli abitanti, che non hanno abbastanza tempo per l'attività fisica nel lavoro e nel tempo libero, questo mette in pericolo la loro salute e la qualità della vita. Così, la percentuale di persone è cresciuta dal 32% al 37% in 15 anni, mentre nei paesi a basso reddito è rimasta stabile al livello 16%. Gli autori hanno dichiarato che questo è probabilmente legato alle spese per l'infanzia e a atteggiamenti culturali. I dati risalgono al 5 settembre 2018.