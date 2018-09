L'Ucraina vuole arrestare i russi per l'attraversamento dei confini

I deputati ucraini hanno approvato in prima lettura il disegno di legge che introduce la responsabilità penale per i russi che compiono l'attraversamento del confine di stato del paese.

© Sputnik . Konstantin Chalabov Deputato ucraino critica la rescissione del contratto di amicizia tra Ucraina e Russia

Ora per tale violazione c'è solo una sanzione amministrativa.

Secondo il documento, "persone aventi la cittadinanza di uno stato aggressore" (come in Ucraina chiamano la Russia) possono essere arrestate fino a 3 anni per l'attraversamento del confine compiuto non attraverso i punti di passaggio ucraini o senza i documenti necessari.

La ripetizione della violazione o l'attraversamento dei confini di un gruppo di persone si propone di punirlo con la reclusione fino a 5 anni. In particolare, l'Ucraina ritiene illegale entrare in Crimea e Donbass se non attraverso il suo territorio.