Opposizione siriana: decisione su Idlib verrà presa al vertice trilaterale a Teheran

Ha sottolineato, che nel corso di un incontro a Teheran può essere presa una decisione per le operazioni di Idlib.

"Ufficialmente la decisione di avviare l'operazione non è ancora stata presa, si prevede che questo passaggio avverrà il 7 settembre, durante l'incontro trilaterale tra i leader della Turchia, della Russia e dell'Iran a Teheran. Le parti hanno opinioni diverse su questo argomento. La Russia sta per fare attacchi ad al-Nusra a Idlib e con la Turchia ci sarà il controllo del ritiro dell'opposizione moderata", ha detto lui.

"La Turchia vuole che le sia dato il tempo per purificare a poco a poco il territorio di Idlib dai terroristi, perché ha paura di un afflusso di rifugiati sul suo territorio in caso di realizzazione di un'operazione su vasta scala".

"L'Iran insiste sull'immediato inizio dell'operazione a Idlib. Tuttavia, credo che le parti a seguito della riunione possono raggiungere un compromesso e a prendere una decisione comune. Nel corso del vertice può essere definito il ruolo della Turchia nella regione contro al-Nusra e altri gruppi terroristici", ha detto.

Il deputato del parlamento siriano di Damasco Omer Osi ha anche detto a Sputnik che tra la Turchia, la Russia e l'Iran sono in corso negoziati attivi sulla situazione a Idlib. Secondo lui, le forze governative siriane hanno completato tutti i preparativi per l'operazione e sono in attesa dei risultati della riunione del 7 settembre. Osi ha sottolineato che tra i risultati del vertice trilaterale ci può essere presa la decisione di avviare un'operazione anti-terrorismo contro al-Nusra.