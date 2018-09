Definito il vantaggio “straordinario” del caccia russo Su-35

Secondo l'esperto, la multifunzionalità consiste nella possibilità di "sfruttare un ampio insieme di armamenti moderni, contemporaneamente ad armi tradizionali d'attacco a disposizione di quasi tutti i Paesi".

"Questo velivolo è in grado di trasportare due o quattro missili anti-nave, oppure missili guidati, o bombe aria-terra. Ecco dove si trova la multifunzionalità: nell'ampio insieme di armi. Significa che di giorno e di notte, in condizioni climatiche difficili e visibilità estremamente bassa, è capace di neutralizzare obiettivi nemici", ha detto Popov.

Il militare ha aggiunto che questo tipo di funzionalità "lascia stupefatti alcuni analisti occidentali, inoltre offriamo il potenziale degli Su-35 a Paesi terzi".

"Temono che la Cina abbia la grande opportunità di opporsi alle forze ed ai mezzi statunitensi", sottolinea il pilota.

Lo scorso giugno sulle pagine della rivista americana The National Interest, l'opinionista Dave Majumdar ha caratterizzato l'Su-35 come il caccia più potente a disposizione attualmente delle forze aeree russe. L'esperto ha elogiato le caratteristiche e il prezzo competitivo del velivolo, tuttavia ha riconosciuto che il caccia non è ancora stato in grado di dimostrare il suo potenziale.

Majumdar prende atto che l'aumento delle vendite dell'Su-35, "specialmente a quei Paesi che non vogliono o non possono comprare gli aerei occidentali", è solo una questione di tempo.