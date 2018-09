Vyshinsky si è sentito male nella sala del tribunale a Kherson

Dopo l'evento il giudice di Kherson ha accolto la richiesta della difesa di immediata visita medica per il giornalista. Più tardi la procura ha riferito che, secondo le analisi, lo stato di salute di Vyszynski è "nella norma".

"Hanno misurato la pressione, hanno fatto un elettrocardiogramma. Tutto è nella norma", ha detto la portavoce del dipartimento Tatiana Tichoncik.

I medici hanno permesso al giornalista di tornare in sala di tribunale domani. Oggi, il giudice deve prendere in considerazione la questione dell'estensione delle misure di prevenzione del giornalista.

"Il nostro amico e collega è un tipico prigioniero di coscienza, è in carcere solo per le sue convinzioni e l'attività professionale. Assurde sono le accuse di tradimento fino a 15 anni, sono sicuro che le organizzazioni internazionali, in particolare Amnesty International, siano in grado di supportarlo in maniera attiva" ha detto Kiselev.