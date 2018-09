Delegazione USA è arrivata in visita in Crimea

Una delegazione di membri USA è arrivata per una visita di tre giorni ha detto a Sputnik uno degli organizzatori del viaggio, Valentin Kazubsky.

"Una delegazione americana di quattro persone è arrivata in Crimea. La parte ufficiale della visita avrà inizio il 6 settembre. Sono arrivati con il desiderio di vedere la reale situazione nella penisola e diffondere la verità sulla vita in Crimea in patria" ha detto.

La delegazione è dell'organizzazione americana "Centro iniziative civili".

L'organizzatore ha sottolineato che la parte ufficiale del programma inizierà con la visita della casa dei bambini "Speranza" a Simferopol. Poi la delegazione americana incontrerà con i rappresentanti del Parlamento. Inoltre, è prevista l'escursione in iconici luoghi della penisola, visiteranno il palazzo di Livadia. Oltre a Simferopol e Yalta, la delegazione visiterà anche la città di Sebastopoli. La visita termina il 9 settembre.