Il procuratore del servizio reale nel Regno Unito il 5 settembre ha annunciato le accuse per il "caso Skripal" contro due cittadini russi, Alexander Petrov e Ruslan Boshirov. Le accuse dei quattro articoli, sono, tra l'altro, di tentato omicidio dell'ex agente della GRU Sergei Skripal e di sua figlia Yulia, del poliziotto Nick Bailey. La premier britannica Theresa May, ha detto che i sospetti sono dipendenti della GRU.

Secondo la diplomatica "l'ambasciata britannica ha detto che la controparte britannica non fornirà dettagli".

"Londra ha rifiutato di fornire qualsiasi altra informazione sul caso: numeri di passaporto, patronimico, i dati personali e così via", ha detto la diplomatica.

Londra ha reso pubbliche le foto di due "sospetti dell'avvelenamento di Skripal", sostenendo che si tratta di due agenti della GRU. A Mosca, hanno dichiarato che questi nomi in Russia "non dicono nulla" e ancora una volta hanno chiesto alla Gran Bretagna di passare dalle accuse e dalla manipolazione alla cooperazione.