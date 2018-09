Victoria Skripal ha commentato la foto pubblicata a Mosca

Ha detto di aver sentito i nomi delle persone che la polizia britannica sospetta di coinvolgimento di avvelenamento a Salisbury, ma ha richiamato l'attenzione sulla prevalenza di questi cognomi in Russia.

In precedenza, Scotland Yard ha pubblicato le foto dei presunti indiziati per l'avvelenamento degli Skripal. Nelle immagini sul sito della polizia di foto sono raffigurati due uomini con cappello, abiti scuri, sotto le foto c'è scritto: Alexander Petrov e Ruslan Boshirov.

"Cosa ne pensate, quanti Alexander Petrov e Ruslan Boshirov ci sono in Russia? Le foto non le ho viste. Ho solo sentito questi nomi. Perché non Ivanov? Si potrà dire di chiunque che è lui", ha detto Victoria Skripal a Sputnik, rispondendo a una domanda sui nomi di Scotland yard.

"Mi piace molto, uno slavo, e l'altro, probabilmente, tartaro. Diverse nazionalità", ha aggiunto con ironia.