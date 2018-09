Azienda russa termina progetto aereo passeggeri supersonico

"Tupolev sta completando il lavoro di pre-progettazione di un aereo passeggeri supersonico. Il lavoro è stato condotto in collaborazione con istituti di ricerca russi leader nel settore come VIAM, CIAM, TsAGI, KB" ha detto Solozobov.

Nel corso del completamento degli studi sono in ricerca metodi per ridurre l'impatto sonoro, per condurre test appropriati e la costruzione un prototipo sperimentale per prove preliminari di volo.

"Sulla base dei risultati dei test su vasta scala, sarà già deciso l'aspetto tecnico finale", ha aggiunto la fonte.

Per quanto riguarda il prezzo dell'aereo passeggeri supersonico, ha detto Solozobov, secondo i risultati preliminari del costo di progettazione, nei primi anni di di produzione il velivolo costerà poco più dell'aereo subsonico a lungo raggio Tu-214, prodotto nello stabilimento aereo di Kazan in piccoli lotti specializzati.

In precedenza, il Ministro Russo dell'Industria e del Commercio, Denis Manturov, in un'intervista rilasciata a Sputnik, ha riferito che la Russia non ha ancora annunciato passi avanti sulla questione della creazione di un aereo civile supersonico. Secondo lui, il problema principale dell'aviazione supersonica è il superamento della barriera del suono.

A gennaio, il presidente russo Vladimir Putin ha proposto di realizzare una versione civile di un aereo supersonico basato sul vettore missilistico strategico Tu-160. La United Aircraft Corporation ha riferito che sta lavorando ad un aereo passeggeri supersonico nel quale possano essere utilizzati gli sviluppi e le tecnologie utilizzate nel Tu-160.