Israele lancia attacco aereo nell'ovest della Siria (VIDEO)

"La difesa aerea della Siria ha colpito diversi missili sparati da aerei israeliani nella zona di Wadi al-Uyun, nelle vicinanze di Hama", afferma l'agenzia.

In precedenza, la stessa agenzia ha riferito di diversi bombardamenti che infuriavano nella zona. Secondo una fonte militare sono stati attaccati strutture militari a Tartus e Hama.

​Il bilancio provvisorio è di un morto e quattro feriti.

In precedenza, Israele ha ripetutamente lanciato attacchi contro la Siria. In particolare, il 2 agosto l'esercito israeliano ha attaccato diversi terroristi armati nella regione di confine della Siria, vicino alle alture del Golan, dove in passato operava l'ISIS.

La Siria e Israele sono formalmente in guerra dal 1973, ma i combattimenti erano estremamente rari prima dello scoppio della guerra civile in Siria.