National Interest: l’Su-35 è il peggior incubo per l'aviazione americana

La Cina, adottando questo caccia russo, aumenta significativamente il suo potenziale militare dal momento che in caso di guerra diventerà un serio problema per le forze americane. Lo scrive il National Interest.

Non considerando il caccia cinese Chengdu J-20, che non si sa quando raggiungerà la piena funzionalità, il caccia russo Su-35 è forse il più combattivo degli aerei dell'aviazione militare cinese. Soprattutto se il Su-35 è armato con missili aria — aria, come ad esempio i PL-15, allora sarà in grado di attaccare gli aerei cisterna e gli altri veicoli di supporto americani, come gli aerei spia AWACS E-3 che sono fondamentali per le operazioni sull'Oceano Pacifico.

Secondo il ministero della Difesa cinese, il Su-35 è già in servizio.

"Il Su-35 è un caccia multiruolo capace di condurre un combattimento aereo e attaccare obiettivi terrestri e marittimi", ha spiegato lo scorso aprile il portavoce del ministero della Difesa cinese.

Questi caccia avanzati di quarta generazione sono essenziali per l'aviazione cinese e possono essere impiegati da Pechino per le operazioni sul Mar Cinese Meridionale e sullo Stretto di Taiwan.

A tal proposito, il ministero della Difesa cinese ha promesso di reagire se Taiwan tenterà di dichiarare ufficialmente l'indipendenza. Di recente la Cina conduce esercitazioni militari nella regione vicino a Taiwan, che considera la una sua provincia separatista. Se la situazione dovesse peggiorare, i Su-35 possono giocare un ruolo significativo nei tentativi cinesi di soggiogare quest'isola — osserva la pubblicazione.