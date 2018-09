Russia: come inviare i turisti nella stratosfera (VIDEO)

Si legge nel comunicato stampa della società Stratonavtika.

"Il sollevamento è stato effettuato con un cluster statico, composto da sei palloncini pieni di elio. L'atterraggio con paracadute si è verificato a 50 chilometri dal punto di partenza. Questo lancio è stato la prima prova di sistema di volo turistico del futuro nella stratosfera", si legge nel messaggio.

In viaggio nella stratosfera il manichino (che aveva una macchina fotografica al posto della testa e sensori nella tuta spaziale), è stato spedito nella regione di Volgograd. Il video del volo è stato trasmesso in diretta. Nel primo test di lancio hanno provato il sistema di sollevamento cluster nella stratosfera, il sistema del vano del carico, letture dei sensori della temperatura in varie parti della tuta, telecomunicazione e gestione.

"Tutto ha funzionato bene, ora siamo in grado di sollevare una persona in una tuta spaziale. Non è solo un sistema più conveniente, ma, secondo i nostri calcoli, molto più sicuro", sono le parole di uno dei fondatori, l'ingegnere capo della società Dennis Efremov.

Nella fase successiva del progetto, si legge in un comunicato stampa, la società vede la creazione di un sistema di supporto vitale per la tuta spaziale, in grado di garantire un sicuro sollevamento dell'uomo nella stratosfera e conseguente discesa sulla terra. Stratonavtika è una giovane azienda, che ha per obiettivo i voli nella stratosfera.