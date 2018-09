Forum "Army 2018": conclusi contratti pubblici per 1.65 miliardi di euro

Oltre un milione di persone hanno visitato il forum militare di rilievo internazionale Army 2018, dove sono stati stipulati contratti pubblici per un importo di 1,65 miliardi di euro.

Lo ha detto martedì il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu.

"Ci sono stati una serie di importanti eventi dell'ultimo mese: il 26 agosto è stato completato il lavoro militare del forum Army e la relativa "Settimana della sicurezza nazionale". Per sei giorni nei siti, c'è stato oltre un milione di persone. Le attività sono state seguite da 2mila media" ha detto il capo del ministero della Difesa, che ha sottolineato che, rispetto allo scorso anno il numero di partecipanti, delle delegazioni straniere e di esperti, è aumentato in media del 40%, ci sono state oltre 1,2mila imprese nazionali ed estere e organizzazioni, sono stati stipulati contratti pubblici per un importo di oltre 1,65 miliardi di euro.

"Credo che il forum tenuto sia di un livello elevato. Siamo riusciti a creare un ambiente confortevole per un dialogo costruttivo e per l'ennesima volta abbiamo dimostrato ai colleghi stranieri la volontà di realizzare progetti comuni", ha aggiunto.