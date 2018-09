Marchisio spiega perché si trasferisce in Russia

Le parole del calciatore sono sul sito ufficiale del club.

"Mi è piaciuto il club, la sua ambizione. Andando via dalla Juventus, ha promesso di non andare in nessuna squadra italiana, quindi volevo trovare un club che apprezzasse i miei valori.

Ho visto la partita di ieri, mi ha colpito lo stadio e i tifosi dello Zenit" ha detto il 32enne centrocampista. Ha anche aggiunto che si è consultato con un altro italiano che è nella squadra, il difensore Domenico Criscito. Il 3 settembre lo Zenit ha annunciato il passaggio del calciatore. La federcalcio è andata incontro ai pietroburghesi, consentendo di acquisire il giocatore dopo la chiusura del calciomercato (31 agosto).

Marchisio ha vinto sette volte lo scudetto del Campionato italiano con la Juventus. Per la nazionale, il centrocampista ha giocato 55 partite, ha fatto gol cinque volte. Con la nazionale è diventato vice-campione d'Europa e ha vinto la medaglia di bronzo della Confederations Cup.