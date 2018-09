Giappone protesta contro la Russia per eventi in onore della seconda guerra mondiale

Tokyo attraverso i canali diplomatici protesta contro Mosca, a causa degli eventi in onore della Seconda Guerra mondiale nelle Curili meridionali, che in Giappone chiamano "territori del nord".

Di questo ha riferito il segretario generale del governo del paese Esichide Suga. Secondo lui, le azioni di Mosca "non coincidono con la posizione di Tokyo e sono inaccettabili".

Il problema delle isole Curili

Il rapporto tra Russia e Giappone per molti anni è stato offuscato dalla mancanza di un trattato di pace. Tokyo pretende le isole di Itupur, Kunashiri, Shikotan e Habomai, facendo riferimento al Trattato per il commercio e i confini del 1855. In Giappone sperano di risolvere la questione territoriale sviluppando le relazioni economiche tra i due paesi, anche attraverso la collaborazione nell'attività economica sulle isole. Tokyo aveva posto come condizione del risultato del trattato di pace con Mosca il ritorno delle quattro isole, ma dopo la seconda guerra mondiale non è stato firmato.

Nel 1956, URSS e Giappone hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui Mosca accetta di prendere in considerazione la possibilità di trasferire al Giappone Shikotan e Habomai dopo la conclusione del trattato di pace, mentre la questione di Itupur e Kunashiri non era stata toccata. L'URSS si aspettava che la dichiarazione congiunta mettesse fine alla controversia, il Giappone ha giudicato il documento solo una parte della soluzione del problema, senza rinunciare alla pretesa di ottenere tutte le isole.

I successivi colloqui non hanno portato a nulla, il trattato di pace dopo la seconda guerra mondiale non è stato firmato. La posizione della Russia è che isole Curili meridionali sono entrate a far parte dell'URSS alla fine della seconda guerra mondiale e la Russia ha la sovranità su di loro, e con espletamento della formalità legale, non soggetta a dubbi.