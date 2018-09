Chabarovsk: sequestrati quasi 10 chili di eroina

Lo segnala il servizio regionale della sicurezza federale russa. Le informazioni riguardo una rete che realizza droghe pesanti nella regione, il personale dell'FSB le ha ottenute nel corso delle operazioni di ricerca. Secondo gli inquirenti, la rete era guidata da una 44enne locale, ora accusata.

"Mentre gestiva questa grande partita di droga è stata arrestata dall'FSB con le mani nel sacco" hanno riferito.

Il reparto investigativo dell'FSB ha dato il via a un procedimento penale per gli articoli di "tentativo di reato" e "produzione illegale, vendita e spedizione di sostanze stupefacenti". L'imputata è stata arrestata, è in carcere e rischia fino all'ergastolo.