Il Cremlino risponde a Macron sul sogno di Putin di demolire l'UE

"Dato che l'UE è il principale partner commerciale della Russia in termini di volume, ma subito dopo la Cina… a noi interessa che l'Unione Europea sia in costante sviluppo, prospera, stabile e prevedibile", ha detto Peskov.

Egli ha aggiunto che questa posizione è stata ripetutamente espressa dalle autorità russe, notando che lo stato attuale delle relazioni tra la Russia e Unione Europea non dipende da Mosca.

"Per quanto riguarda i rapporti del presidente Putin con l'Unione Europea, notiamo con rammarico che non è per colpa della Russia che questi rapporti sono in stato di congelamento. A nostro avviso, questo non corrisponde agli interessi dei paesi membri dell'Unione Europea né a quelli della Federazione Russa", ha spiegato il portavoce.

Peskov ha ricordato che Vladimir Putin ha ripetutamente espresso il suo interesse a migliorare le relazioni con i partner europei. E in un certo numero di settori, ha osservato, l'interazione procede in modo costruttivo.

In precedenza Emmanuel Macron ha dichiarato di aver rispetto del presidente russo, nonostante il fatto che "il sogno di Putin è quello di demolire l'UE". Macron ha aggiunto che non si considera uno di quelli che ritengono opportuno creare nuovi approcci alla sicurezza con la Russia.