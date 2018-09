Egitto, scoperta civiltà più antica delle piramidi

Presso il sito archeologico di Tell el-Samara, a 140 chilometri a nord del Cairo, i ricercatori hanno trovato silos di stoccaggio in cui sono stati conservati i resti di piante e ossa di animali, nonché vasi di argilla e attrezzi da lavoro in pietra. Secondo gli scienziati, la scoperta permetterà di studiare una comunità preistorica risalente al tardo neolitico tardo, apparsa migliaia di anni prima che il primo sovrano d'Egitto Menes fondasse la prima dinastia dei faraoni e unito i regni in guerra dell'Alto e Basso Egitto.

I ricercatori credono che gli abitanti del villaggio praticassero l'agricoltura, ma allo stesso tempo dipendevano pesantemente dalla pioggia. Ulteriori indagini sull'insediamento aiuteranno a capire come si sviluppò il sistema di irrigazione usato nel delta del Nilo per migliaia di anni.

In agosto gli archeologi della York University, nel Regno Unito, hanno scoperto che gli antichi egizi inventarono la mummificazione molto prima dell'inizio del regno dei faraoni. L'età delle prime mummie raggiunge i 5500-5700 anni.