Kiev può consentire ai paesi NATO di aprire basi in Ucraina

L'Ucraina può consentire ai paesi membri della NATO di aprire basi militari sul suo territorio, fornendo le opportune modifiche alla Costituzione. Lo ha dichiarato il segretario della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la difesa Ivan Vinnik.

Il rappresentante del capo dello stato presso il parlamento ucraino Irina Lutsenko in precedenza ha fatto sapere che Petro Poroshenko proporrà alle camere di escludere dalla Costituzione la condizione sulla flotta russa del Mar Nero in Crimea. Il testo di questo documento non è ancora stato pubblicato.

"L'unica condizione che abbiamo bisogno di correggere… è quella relativa alla possibilità di ospitare in Ucraina delle basi di paesi stranieri, ovvero dei paesi della NATO. Quindi forse è possibile correggere tale condizione per fare in modo che il consenso ad aprire una base sia accordato esclusivamente ai paesi della NATO", ha detto Vinnik al canale televisivo Ukraina 112.

Allo stesso tempo egli ha consigliato di aspettare la pubblicazione del disegno di legge per vedere tutti i dettagli.