L'unico modo per risolvere la crisi ucraina è l'esecuzione degli accordi di Minsk, ha sottolineato il ministro, per questo è necessario un dialogo diretto con Donetsk e Lugansk, da cui scappano le autorità di Kiev.

"Purtroppo, i nostri colleghi americani, cioè il signor Kurt e Volker, rappresentanti speciali USA in Ucraina, non sono molto imparziali e infatti supportano tutti i capricci delle autorità ucraine. Anche se sono sicuro che, essendo persone intelligenti, capiscono che questi capricci, negano le prospettive di regolarizzazione. Spero ci sarà un'azione USA a Kiev perché gli ucraini non ascoltano più nessuno" ha detto il ministro, parlando alla classe del MGIMO.