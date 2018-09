Le autorità della Crimea commentano l'articolo di NI

Lo ha detto a Sputnik il vice ministro delle politiche interne dell'informazione e della comunicazione della Crimea Vadim Pervykh.

© Sputnik . Sergey Malgavko National Interest: la Crimea non tornerà mai più ad essere ucraina

In precedenza, l'editorialista di The National Interest Dug Bandow nel suo articolo ha scritto che il governo di Kiev non ha alcuna possibilità di riprendere la Crimea. Egli ha ricordato che la penisola per lungo tempo è stata parte della Russia, ha sottolineato che la maggior parte della popolazione della Crimea è composta da russi, che volevano la riunificazione con la Russia, pertanto, riprendere la penisola per Kiev senza il consenso dei suoi abitanti sarebbe sbagliato. Come dice l'autore, oggi, chi popola la Crimea sono russi e devono avere il diritto di veto in materia di rientro in Ucraina.

"Il noto giornalista non è la prima volta che mostra assennatezza. Per lui, come per qualsiasi persona di buon senso, è evidente che il suo paese è da tempo che gioca a fare il gendarme del mondo, facendosi solo nemici. Ed è del tutto naturale per un abitante di un paese democratico interessarsi dell'opinione della popolazione, cioè delle persone che vivono in Crimea. Tuttavia, vale la pena ricordare ancora una volta che la questione della Crimea non è un argomento di conversazione. La questione è chiusa. Per sempre. Rimane la speranza che grazie a giornalisti così, questa posizione venga presa anche dall'Occidente" ha detto Pervikh.