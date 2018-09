Giappone: Abe visiterà la Russia per partecipare al forum economico orientale

Il primo ministro giapponese Shinzo Abe si recherà in Russia per partecipare al forum economico orientale a Vladivostok, ha confermato il segretario generale del gabinetto giapponese Esichide Suga.

"Se le circostanze lo permettono, Abe l' 11 settembre parteciperà al forum economico e sta valutando la possibilità di incontri a margine del forum" ha detto Suga.

Riguardo le rivendicazioni territoriali del Giappone alla Russia per le Kurili del sud, il segretario generale del gabinetto dei ministri ha sottolineato che a Tokyo "sono rivolti al futuro per una soluzione territoriale alla questione e per arrivare a un trattato di pace, che si addice ai due paesi, Giappone e Russia".

Il quarto forum economico orientale si terrà al campus dell'università federale Dalnevovastok sull'isola russa dall'11 al 13 settembre. Come ha riferito l'agenzia Kyodo, la visita di Abe è prevista per il 10-13 settembre, nel corso di questo viaggio c'è la possibilità di colloqui con il presidente cinese Xi Jinping.