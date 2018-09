Editorialista DW: l'UE si occupa dell’ora legale perché è incapace di fare altro

La Commissione europea non ha la minima idea di come padroneggiare la situazione dei rifugiati. È incapace di arginare l'afflusso di populisti di destra alle elezioni europee del prossimo anno. Men che meno sa come comportarsi di fronte alla politica di Donald Trump nei confronti dell'UE. Ma probabilmente per Bruxelles non sono argomenti prioritari, dato che ha deciso di prestare maggiore attenzione all'abolizione dell'ora legale.

Secondo Schuster, in questo modo l'Eurocommissione non fa altro che mettersi contro coloro che sono già insoddisfatti delle sue azioni. Inoltre l'editorialista cita il fatto che la Commissione europea aveva lanciato un sondaggio in internet per interrogare gli europei sulla questione dell'abolizione dell'ora legale. Questo sondaggio è stato un flop, dal momento che ha partecipato meno dell'1% della popolazione europea. Ciò rende, agli occhi di Schuster, ancora più paradossale la decisione di Bruxelles di occuparsi di questo argomento proprio in un periodo in cui le priorità dovrebbero essere altre.

Cosa farà la Commissione europea — si chiede l'editorialista — quando una folla di sostenitori di Marine Le Pen, di Alternativa per la Germania o le teste calde italiane chiederanno un voto sulla dissoluzione dell'Europa, sul ritorno alla pena di morte o sulla svolta verso la Russia? "Sarà sufficiente anche all'ora l'1% di partecipanti alla votazione?"