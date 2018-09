Esperto militare commenta Erdogan sull'acquisto degli S-400

"Ottenere armi dalla Russia significa per la Turchia acquisire un nuovo status geopolitico, che in termini militari è in grado di controllare completamente il suo spazio aereo e, se necessario, di usare queste armi per attaccare i suoi obiettivi", ha detto l'esperto in un'intervista con RT.

Secondo lui, Ankara agirà senza riguardo per Washington e per questo è sottoposta a pressioni a 360 gradi.

"Importante è capire che il ciclo di vita degli S-400 è di circa 30 anni. Quindi la Turchia ha scelto di avvicinarsi alla Russia per i prossimi 30 anni", ha aggiunto Korotchenko.

In precedenza, il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha detto che Ankara non chiederà a nessuno il permesso di acquistare il sistema di difesa aerea russo S-400.

A dicembre 2017 la Turchia ha firmato un contratto con la Russia per l'acquisto di due batterie di S-400.