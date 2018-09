Polizia Chemnitz: 18 feriti dopo le proteste di sabato (VIDEO)

La polizia, secondo dpa, ha corretto il numero di partecipanti alle manifestazioni, da 8000 iniziali a più di 11.000 persone. Allo stesso tempo, circa 8000 persone hanno partecipato alla marcia della memoria organizzata dal partito di destra "Alternativa per la Germania" e dal movimento Pro Chemnitz, che ha unito i radicali di destra. Nelle azioni di strada, organizzate dai politici di sinistra del Partito socialdemocratico tedesco (SPD) e del partito "Sinistra", hanno preso parte circa tremila persone.

A seguito delle proteste in piazza, sono stati avviati 37 casi penali, anche per aver causato lesioni personali, danni alle cose e violazione della legge sulle assemblee.

Un caso riguarda un attacco a un gruppo di attivisti del Partito socialdemocratico tedesco. Come riportato in precedenza nella rete sociale Twitter il vice-capo del partito SPD al Bundestag Sören Bartol, un gruppo arrivato da Marburg "è stato attaccato dai nazisti," sono state distrutte bandiere dell'SPD, alcuni partecipanti sono stati attaccati fisicamente.

La mattina del 26 agosto a Chemnitz, nel sud-est della Germania, il trentacinquenne tedesco Daniel Hillig è stato ucciso durante un'azzuffata. Un cittadino siriano di 23 anni e un cittadino iracheno di 22 anni sono stati arrestati con l'accusa di omicidio.

La sera del 26 agosto, centinaia di persone si sono radunate in una manifestazione non organizzata nel centro di Chemnitz, in connessione con la quale le feste in città sono state interrotte prematuramente. I radicali di destra, che urlavano minacce contro i migranti, hanno preso parte alla manifestazione. Il 27 agosto nel centro di Chemnitz sono state approvato altre due manifestazioni: il raduno antifascista e una manifestazione creata sulla scia del movimento Pro Chemnitz, che unisce radicali di destra. Hanno chiesero l'immediata deportazione di tutti gli immigrati clandestini dal territorio della Germania.