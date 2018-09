Ecco i paesi dove si beve più alcol al mondo

Gli scienziati hanno studiato quanto alcol consuma una persona al giorno in diversi paesi del mondo. I dati rilevanti sono pubblicati sulla rivista Lancet.

Degli esperti dell'Università di Washington e della Fondazione Bill e Melinda Gates hanno analizzato 1.282 studi sul consumo di alcol. Si è constatato che la dose giornaliera media globale del consumo di alcol è 0,73 "drink" per le donne e 1,7 per gli uomini (un drink è equivalente a 100 millilitri di vino rosso, o 280 millilitri di birra, o 30 millilitri di superalcolici).

In questo caso, i più grandi bevitori del mondo sono rumeni, che consumano in media 8,2 bevande alcoliche al giorno. Quindi seguono gli abitanti del Portogallo e Lussemburgo (7,2 drink), così come la Lituania e l'Ucraina (sette ciascuno).

Le donne che bevono di più sono in Ucraina (4,2 drink al giorno), ulteriormente nella classifica seguita da Andorra, Lussemburgo e Bielorussia (a 3,4), seguita da Svezia, Danimarca e Irlanda (3,1).

Gli scienziati hanno anche definito le nazioni più "sobrie" del mondo. Pertanto, il tasso più basso tra gli uomini è stato registrato in Pakistan (0,0007), e tra le donne in Iran (0,0003).