Erdogan non intende chiedere il permesso per acquisto S-400

Ankara non chiederà il permesso a qualcuno per comprare i sistemi missilistici anti-aerei S-400. Lo ha comunicato Recep Tayyip Erdogan ad un business forum a Bishkek.

"Abbiamo concluso un accordo con la Russia sull'S-400. Alcune persone sono preoccupate. Scusate, ma non chiederemo il permesso a nessuno", il quotidiano Milliyet cita le parole del leader turco.

In precedenza, Erdogan ha dichiarato che il paese si aspetta di ricevere il sistema anti-aereo nel prossimo futuro, nonostante la pressione degli Stati Uniti.

© Sputnik . Sergey Pivovarov Turchia ribadisce di voler acquistare S-400 russi nonostante la pressione USA

A luglio, il Washington Times ha riferito che il Congresso degli Stati Uniti ha congelato le forniture dei cacciabombardieri di quinta generazione F-35 alla Turchia a causa dell'intenzione di Ankara di acquistare sistemi missilistici russi S-400.

La modifica corrispondente è stata apportata nell'ultima versione del bilancio della difesa degli Stati Uniti per il 2019, è stata approvata in entrambe le camere del congresso. La decisione finale sul destino dell'F-35 sarà presa dopo che il Pentagono ha analizzato le conseguenze dell'annullamento delle forniture.

Secondo The Hill, l'agenzia dovrà riferire al Congresso entro 90 giorni su come la cessazione della partecipazione della Turchia al programma F-35 possa influenzare i rapporti tra Ankara e Washington, così come i piani del paese per acquisire gli S-400 russi.

In precedenza, il capo del Pentagono James Mattis ha esortato i membri del Congresso ad abbandonare l'idea di vietare le forniture dell'F-35.