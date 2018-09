USA pronti ad inviare più armi all’Ucraina

Washington è pronta ad aumentare le forniture di armi all'Ucraina per rafforzare la marina e la difesa aerea del paese, ha dichiarato il rappresentante speciale del Dipartimento di Stato USA per gli affari dell'Ucraina in un'intervista al Guardian.

"E' naturale che l'Ucraina ingrandisca le sue forze armate, impegnate in materia di difesa e, naturalmente, che chieda aiuto ad altri paesi, e anche, naturalmente, che altri stati rispondano alla richiesta d'aiuto", ha detto.

Volker sostiene che l'esercito ucraino ha bisogno di consegne di armi letali, dal momento che "è in corso una guerra".

Secondo lui, Washington è pronta per i negoziati con Kiev sulle armi di cui l'esercito ucraino ha bisogno. Volker ha anche notato che le forze navali del paese, così come la difesa antiaerea dell'Ucraina, devono essere rinforzate.

La Russia ha ripetutamente messo in guardia contro l'invio di armi all'Ucraina, dicendo che questo porterebbe solo ad un'escalation del conflitto in Donbass. Come più volte dichiarato il segretario stampa del presidente della Russia Dmitry Peskov, la fornitura di armi al di fuori Ucraina non contribuirà a risolvere la crisi nella parte orientale del paese e all'attuazione degli accordi di Minsk.