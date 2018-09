USA desecretano i piani per l’annientamento nucleare di URSS e Cina

Gli USA negli anni '60 preparavano piani per la distruzione totale dell'URSS e della Cina in quanto principali potenze industriali, mentre le forze armate stavano considerando la possibilità dello sterminio di massa di cittadini di questi paesi, secondo un'indagine pubblicata sul sito web dell'organizzazione no-profit National Security Archive.

Si tratta dei documenti del piano operativo integrato integrato (SIOP), datato 1964, che prevedeva l'uso di armi nucleari. In particolare, menzionano la necessità di distruggere il 70% del potenziale industriale dell'URSS.

Allo stesso tempo, gli Stati Uniti ammettevano la morte di massa di civili. Quindi, secondo le stime del 1961, l'impatto del piano SIOP implicava lo sterminio del 71% degli abitanti delle città sovietiche e, secondo le stime del 1962, la morte di circa 70 milioni di cittadini dell'URSS.

Allo stesso tempo, i capi di stato maggiore degli Stati Uniti consideravano addirittura l'idea di sterminare la popolazione come criterio principale per la vittoria sull'Unione Sovietica.

Il SIOP è un insieme segreto di documenti operativi che costituiscono norme dettagliate per l'uso di armi nucleari da parte delle forze armate statunitensi.

Nel dicembre 2015, l'US National Archives and Records Administration ha pubblicato un elenco di potenziali obiettivi americani per le bombe atomiche nel 1959, che comprendeva centinaia di punti industriale nell'URSS, nell'Europa orientale e in Cina. Tra questi, 179 obiettivi a Mosca, 145 a Leningrado e 91 a Berlino Est.

L'obiettivo più importante indicato dall'Airforce era la distruzione dei bombardieri sovietici prima che potessero decollare e potessero raggiungere l'Europa e gli USA.