Russia, Terracciano: Italia pronta a partecipare a indagini su omicidio Zakharchenko

L'Italia è pronta a partecipare alle indagini dell’assassinio del leader della DNR Alexander Zakharchenko se l'UE deciderà di avviarle. Lo ha dichiarato l'ambasciatore italiano in Russia Pasquale Terracciano.

"Siamo dispiaciuti per quello che è successo a Donetsk. Se l'UE decide di indagare sull'incidente, l'Italia sicuramente vi farà parte. L'Italia ha la presidenza di turno dell'OSCE e possibilmente l'OSCE potrebbe fare di più per aiutare a stabilire la verità", ha detto Terracciano in una conferenza presso l'Accademia russa delle scienze.

Il leader dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk Alexander Zakharchenko è rimasto ucciso in un attentato dinamitardo verificatosi ieri in un ristorante di Donetsk. Una fonte nelle strutture di potere della DNR ha confermato a Sputnik la morte di Zakharchenko, del suo agente di scorta e il ferimento del ministro delle entrate Alexander Timofeev. Secondo il ministero delle Emergenze, altre 11 persone sono rimaste ferite nell'attentato.

Le autorità della DNR hanno definito l'accaduto un attentato terroristico e hanno puntato il dito contro l'Ucraina. Il capo ad interim della repubblica Dmitry Trapeznikov ha fatto sapere che diverse persone sono state fermate, alcune delle quali avrebbero perfino confermato che si è trattato di un'azione ordinata da Kiev. L'intelligence ucraina ha respinto tutte le accuse di coinvolgimento nell'omicidio.

Il presidente russo Vladimir Putin ha definito "vile" l'assassinio di Zakharchenko, sottolineando che coloro che hanno scelto la via del terrore non vogliono cercare una soluzione pacifica al conflitto. Il ministero degli Esteri russo ha affermato che sicuramente dietro l'attentato c'è l'Ucraina. Mosca ha aperto un'inchiesta sull'accaduto.