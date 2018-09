Filorussi di Donetsk chiedono a leader occidentali di “fermare la guerra di Poroshenko”

"La giunta ucraina, dopo aver ucciso meschinamente il nostro comandante in capo ed eroe della Repubblica Popolare di Donetsk Alexander Zakharchenko, si è immaginata di nuovo come potenza militare invincibile ed ha iniziato attivamente i preparativi per l'offensiva," — ha detto Eduard Basurin.

Secondo il rappresentante militare filorusso, le forze di sicurezza ucraine, mascherandosi dietro le esercitazioni militari "Storm-2018", hanno dislocato forze in direzione di Mariupol. In particolare Kiev starebbe riposizionando mezzi militari e l'artiglieria nei pressi della città di Rozovka.

Basurin ha osservato che "i soldati ricevono munizioni ed equipaggiamenti, inoltre controllano i mezzi prima della loro attivazione per operazioni di combattimento".

"Inoltre presso il centro di Urzuf sono arrivate la 56° fanteria motorizzata e la 406° brigata di artiglieria dell'esercito ucraino", — ha detto il rappresentante militare della DNR, notando che l'offensiva potrebbe iniziare 14 settembre.

Basurin ha inoltre fatto appello ai leader dei Paesi occidentali di intervenire e fermare il "regime di Poroshenko sul punto di far scoppiare la guerra".

"In caso contrario ci sarà un nuovo spargimento di sangue in questa guerra civile che porterà altro dolore e lacrime in Ucraina e nel nostro Paese", — ha detto Eduard Basurin, aggiungendo che le milizie sono pronte a respingere l'attacco delle forze di Kiev.