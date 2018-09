Ricercatori rivelano modo efficace per perdere peso

Far colazione tardi e cenare più presto contribuisce a perdere peso, ha scoperto un gruppo di ricercatori dell'Università del Surrey (Inghilterra).

E' segnalato dal portale EurekAlert.

Durante lo studio, i ricercatori hanno analizzato come il cambiamento dell'orario di assunzione di cibo influenzi l'alimentazione ed i processi metabolici nell'organismo, così come il possibile sviluppo del diabete e delle malattie cardiache.

Nell'esperimento hanno preso parte sedici volontari di età compresa tra 29 e 57 anni. Nove di loro per 10 settimane hanno fatto colazione un'ora e mezza più tardi del solito ed hanno cenato 90 minuti prima. Le restanti sette persone non hanno cambiato le loro abitudini alimentari. Allo stesso tempo, tutti i partecipanti hanno mangiato piatti come da abitudine senza seguire una dieta rigorosa.

E' emerso che chi ha cambiato orario dei pasti in media hanno perso il doppio del peso rispetto all'altro gruppo. Inoltre è stata notata una diminuzione dell'appetito e una riduzione degli spuntini al di fuori dei pasti.

"Anche se questo studio è piccolo, ci ha dato una preziosa visione di come piccoli cambiamenti nell'orario dei pasti possano portare benefici al nostro organismo. Ridurre i depositi di grasso riduce le possibilità di sviluppare l'obesità e le malattie correlate e quindi migliora significativamente le condizioni generali del nostro corpo," — ha detto uno degli autori dello studio, il dottor Jonathan Johnston.

Come evidenziato dai ricercatori, i risultati ottenuti saranno utilizzati in studi scientifici più estesi sulle abitudini alimentari.