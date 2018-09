Entrato nel Mediterraneo sottomarino nucleare americano armato con missili Tomahawk

Secondo la pubblicazione, il sottomarino è stato avvistato nell'area portuale giovedì sera. Una motovedetta della dogana spagnola ha cercato di avvicinarsi, ma è stata intercettata dalle forze dell'ordine di Gibilterra.

Il Pentagono ha confermato l'arrivo del sottomarino a Gibilterra sottolineando che si trattava di "una visita tecnica pianificata".

In precedenza il portavoce del ministero russo della Difesa, il generale Igor Konashenkov, aveva detto che, secondo fonti indipendenti, un gruppo islamista stava per preparare una provocazione con armi chimiche contro i civili nella provincia di Idlib per accusare Damasco.

Secondo il dicastero militare russo, la coalizione occidentale guidata dagli Stati Uniti ha intenzione di sfruttare questa provocazione come pretesto per colpire gli obiettivi delle forze governative siriane. Konashenkov aveva osservato che nel Golfo Persico era entrato di recente il cacciatorpediniere The Sullivans della Marina degli Stati Uniti con 56 missili da crociera e nella base militare americana in Qatar era stato trasferito il bombardiere strategico dell'aviazione statunitense B-1B con 24 missili da crociera "aria-terra" AGM-158 JASSM.

Il Pentagono ha smentito la notizia del rafforzamento della presenza militare americana nella parte orientale del Mediterraneo, ma ha fatto sapere allo stesso tempo che "sono pronti all'azione" in caso del corrispondente ordine.