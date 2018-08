Cina, iniziati i test in acqua sul più grande aereo anfibio del mondo

L'aereo, all'inizio della settimana, è volato dalla città di Zhuhai, nella provincia del Guangdong, all'aerodromo di Zhanghe, nella provincia di Hubei, dove giovedì sono iniziati i test sull'acqua.

"Durante questa fase dei test sono stati verificati la resistenza all'acqua, le caratteristiche di controllo, la stabilità e lo scivolamento sull'acqua", si legge in una nota.

Tutti i test sono stati eseguiti a bassa velocità e, secondo gli esperti, hanno avuto successo. La AVIC sostiene che l'AG600 è pronto per il suo primo decollo dalla superficie dell'acqua. Adesso si procederà alla preparazione per la fase successiva dei test. La data del primo volo non è stata ancora resa nota.

In precedenza, la AVIC ha annunciato l'intenzione di iniziare la consegna commerciale del velivolo anfibio AG600 entro il 2022.

L' AG600 è il più grande aereo anfibio del mondo. È progettato per la lotta contro gli incendi boschivi e per le operazioni di soccorso in mare. Tuttavia, l'AG600 può essere equipaggiato con apparecchiature aggiuntive per il monitoraggio dell'ambiente marino, del traffico passeggeri e merci, nonché per l'esplorazione di giacimenti minerari.

L'aereo è equipaggiato con quattro motori turboelica ed è in grado di stivare 12 tonnellate di acqua in 20 secondi. Il peso massimo al decollo dell'AG600 è di 53,5 tonnellate, la lunghezza dello scafo è di 39,3 metri, l'apertura alare è di 38,8 metri e la portata massima è di 4,5 migliaia di chilometri. L'aereo può trasportare fino a 50 persone.

A dicembre 2017 l'AG600 ha completato con successo il suo primo volo di prova decollando da una pista terrestre. Il progetto AG600 è stato approvato a giugno 2009 e l'assemblaggio è stato completato a luglio 2016.