La Russia non porterà più gli astronauti americani sulla stazione spaziale

"Con il rientro della navicella Soyuz il prossimo aprile si chiuderà il nostro contratto con la NASA sul trasporto degli astronauti americani sulla ISS e ritorno", ha dichiarato Borisov nel discorso di apertura della riunione sulle prospettive dell'esplorazione spaziale umana tenutasi presso la corporazione Energiya.

Dal 2019 gli Stati Uniti intendono trasportare gli astronauti della NASA su navicelle di fabbricazione nazionale.

Nel 2016 la NASA attraverso la Boeing Corporation ha acquistato cinque posti a bordo della navicella russa Soyuz per trasportare i propri astronauti sulla ISS. La NASA gode inoltre della possibilità di acquistare posti aggiuntivi in qualsiasi momento. Per il 2019 la NASA ha acquistato tre posti. Quest'anno un posto aggiuntivo è stato acquistato per l'astronauta Shannon Walker, che lavora sui sistemi robotici della ISS dalla metà degli anni '90 e ha trascorso 163 giorni sulla stazione nel 2010. Nel 2019 Walker diventerà membro dell'equipaggio della Soyuz MS-12

.Per il 2019 è previsto il lancio di tre navicelle Soyuz: una a maggio, una ad inizio estate e l'altra in autunno.